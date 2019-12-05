В центральном матче 15 тура английской премьер-лиги встретились два представителя Ливерпуля – Ливерпуль и Эвертон. Со счетом 5:2 победу в мерсисайдском дерби одержал Ливерпуль.

В центральном матче 15 тура английской премьер-лиги встретились два представителя Ливерпуля – "Ливерпуль" и "Эвертон". Со счетом 5:2 победу в мерсисайдском дерби одержал "Ливерпуль".Шесть из семи мячей был забиты до перерыва. На шестой минуте Дивок Ориги вывел "Ливерпуль" вперед. На 17 минуте успех "красных" развил Джердан Шакири, впервые в сезоне вышедший в стартовом составе. Защитник "синих" Майкл Кин после розыгрыша углового один мяч отыграл. Но Ориги забил еще один мяч, затем Садио Мане в четвертый раз заставил "Эвертон" начать с центра поля. Однако Ришарлисон снова сократил оставание, и на перерыв команды ушли при счете 4:2.После перерыва был забит один мяч. В самом конце встречи полузащитник "красных" Джорджиньо Вейналдуи забил пятый мяч в ворота Джордана Пикфорда и сделал счет крупным – 5:2. "Ливерпуль" одержал 14 победу в 15 встречах, набрал 43 очка и уверенно лидирует в чемпионате. У "Эвертона" 14 очков и восемнадцатое место.