Задержанный систематически предоставлял свою квартиру во Врачебном проезде лицам, употребляющим наркотические средства и психотропные вещества...

Оперуполномоченные ОНК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину по подозрению в предоставлении своей квартиры наркозависимым лицам и хранении наркотического средства - героина.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 50-летнего жителя столичного района Покровское-Стрешнево. Установлено, что мужчина систематически предоставлял свою квартиру во Врачебном проезде лицам, употребляющим наркотические средства и психотропные вещества. Подозреваемый также предоставлял посетителям специальные приборы для употребления запрещенных веществ.В результате проведенного обыска в квартире задержанного были обнаружены и изъяты 2 свертка с неизвестным веществом внутри, 2 пакета с остатками вещества, а так же 8 использованных шприцов. Согласно проведенному исследованию изъятое вещество является наркотическим средством – героином, массой более 3 граммов.По данным фактам следствием и дознанием Отдела МВД России по району Покровское-Стрешнево г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56