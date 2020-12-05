Установлен 40-летний житель столицы, у которого по месту жительства на Сиреневом бульваре был обнаружени и изъят предмет, похожий на пистолет...

В результате проверочных мероприятий участковыми уполномоченными ОМВД по району Восточное Измайлово задержан 40-летний мужчина по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов.В результате проверочных мероприятий сотрудниками полиции был установлен 40-летний житель столицы, у которого по месту жительства на Сиреневом бульваре был обнаружении изъят предмет, похожий на пистолет, а также предмет, похожий на патрон.Согласно результатам исследования изъятые предметы являются пистолетом Макарова калибра 9 мм 1967 года выпуска, 1 патрон, относится к стандартному 9 мм пистолетному патрону и является штатными боеприпасами к пистолету Макарова или другому огнестрельному оружию с аналогичным патронником. Изъятое оружие и патрон пригодны для производства выстрелов.Подозреваемый пояснил, что оружие ранее нашел на улице.По данному факту дознанием ОМВД России по району Восточное Измайлово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73