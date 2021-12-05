В ролике собраны уникальные хроники, попавшие в объективы камер военных лет, слова благодарности действующих сотрудников полиции столичного метрополитена...

Ровно 80 лет назад, 5 декабря 1941 года, состоялось одно из крупнейших событий в истории Великой Отечественной войны – Битва под Москвой, признанная самой масштабной и кровопролитной. Именно в этот день началось активное контрнаступление советских войск, впервые во Второй мировой войне доселе непобедимая немецко-фашистская армада потерпела свое первое, но не последнее поражение. В декабрьские зимние дни, когда немецкие самолеты начинали бомбить столицу нашей Родины, главным убежищем для людей становился самый красивый в мире – Московский метрополитен.В преддверии этого дня сотрудники полиции рассказывают о Московском метро, его исторических станциях, ставших для жителей настоящим подземным домом, укрывавшим от воздушных налетов за одни сутки от немецких бомбежек до 50 тысяч человек.На станциях метрополитена для удобства населения были оборудованы фонтанчики с питьевой водой, вечером была организована продажа белого хлеба и молока в бутылочках для детей. В медпунктах, оборудованных в стоявших на станциях вагонах, можно было получить санитарную и медицинскую помощь – даже принимали роды, за время воздушных тревог в Московском метро родилось более 200 малышей. Работали парикмахерские, а на станции «Курская» даже была открыта библиотека. Для детей проводили уроки и трудовые занятия – учили шить, рисовать, лепить, собирать модели. Взрослых поддерживали кинофильмами и историческими выставками. Метрополитен становится местом партсобраний и даже концертным залом.В первые месяцы войны почти половина сотрудников московской милиции ушли в действующую армию. Но оставались и те, кто продолжал охранять подземный город и жителей, находивших там убежище от воздушных вражеских налетов. В условиях военного времени милиционеры дежурили на станциях всю ночь, осуществляя охрану общественного порядка, смотрели за сохранностью объектов метрополитена, следили за тем, чтобы среди граждан не возникало паники, пресекали небольшие конфликты и успокаивали людей.В памятном ролике собраны уникальные хроники, попавшие в объективы камер военных лет, слова благодарности действующих сотрудников полиции столичного метрополитена тем, чей подвиг навсегда останется в истории России и сердцах нынешнего и будущих поколений.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18