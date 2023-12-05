Владимирская область заранее начала подготовку к борьбе с шелкопрядом. Сегодня эту тему обсудили...

Владимирская область заранее начала подготовку к борьбе с шелкопрядом.Сегодня эту тему обсудили на оперативном совещании у губернатора Александра Авдеева.Напомним, прошлым летом вредитель нанес немалый ущерб лесному фонду области - площадь очага заражения составила почти 21 тысячу гектаров.План по борьбе с прожорливой гусеницей разрабатывается уже сейчас.Завершается подготовка необходимой документации для проведения наземной обработки лесов и земель. Скорее всего, она пройдёт в мае.В частности, специалисты собираются применить спецсредства в насаждениях Гусевского лесничества.Финансирование - почти 9 миллионов рублей. Окончательное решение о необходимости обработки будет дано после проведения контрольного обследования.