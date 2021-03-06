На пешеходной дорожке ставят забор. Жильцы седьмого дома по улице Университетской больше не смогут ходить по привычному маршруту. А именно – через теплотрассу у общежития ВлГУ. Пару дней

На пешеходной дорожке ставят забор. Жильцы седьмого дома по улице Университетской больше не смогут ходить по привычному маршруту. А именно – через теплотрассу у общежития ВлГУ. Пару дней назад сотрудники университета разместили объявление, что антитеррористические нормы требуют огородить общежитие забором. Сергей, житель дома № 7 по ул. Университетской И было вот порядка уже 30 таких