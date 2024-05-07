Об этом рапортуют сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора.

Во Владимирской области на треть снизилась заболеваемость ОРВИ. Об этом рапортуют сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора.Так, в сравнении с предыдущей неделей люди стали реже болеть на 32,4%. Всего за медицинской помощью за неделю обратилось 4 867 человек, в самом региональном центре – 1 971 человек. Зарегистрировано снижение заболеваемости во всех возрастных группах.Из 205 проведённых исследований был выявлен один случай гриппа В. За весь сезон таких больных было шесть, группой А болело 123 человека.