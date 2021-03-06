Заявительница сообщила о том, что малознакомый мужчина, к которому она обратилась для решения юридических вопросов, завладел принадлежащими ей денежными средствами...

Сотрудники уголовного розыска ОП «Марьинский» ОМВД России по району Марьино задержали 33-летнего жителя Подмосковья по подозрению в мошенничестве по оказанию юридических услуг.В территориальный отдел полиции обратилась 66-летняя москвичка. Заявительница сообщила о том, что малознакомый мужчина, к которому она обратилась для решения юридических вопросов, завладел принадлежащими ей денежными средствами.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Подольской улице задержали 33-летнего подозреваемого.Установлено, что заявительница по советам знакомых обратилась к подозреваемому за оказанием юридических услуг о предоставлении интересов в суде от ее имени. Обсудив условия сделки, женщина передала ему денежные средства. Спустя время потерпевшая выяснила, что мужчина свои обязательства не выполнил и документы в суд не предоставил. Денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следственным отделом ОМВД России по району Марьино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18