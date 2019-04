Ученые из Пенсильванского университета обнаружили, что в ДНК человека различные комбинации генов отвечают за пристрастие человека к выпивке и развитие зависимости.

Ученые из Пенсильванского университета обнаружили, что в ДНК человека различные комбинации генов отвечают за пристрастие человека к выпивке и развитие зависимости.То есть один человек может пить всю жизнь и оставаться бытовым пьяницей, в то время как нейрохимия другого быстро сделает его алкоголиком.Эксперимент проводился с участием 275 тысяч человек.В целом было выявлено 18 генетический комбинаций генов, связанных с тягой к спиртному. Но только пять из них оказались общими для бытового пьянства и алкоголизма (в западной терминологии alcohol use disorder). Еще восемь генетических вариантов связаны только с пьянством, пять – только с alcohol use disorder.В университете заявили, что, сосредоточив внимание только на комбинациях, характерных для alcohol use disorder, ученые надеются создать более эффективное лекарство.Результаты исследования оказались общими для всех рас, сообщает Nature Communications.