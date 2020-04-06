Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого диагностирован коронавирус, в воскресенье был госпитализирован.

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого диагностирован коронавирус, в воскресенье был госпитализирован.Это было сделано по соображениям предосторожности, сообщили в канцелярии главы правительства, так как симптомы коронавируса сохраняются у премьер-министра после десяти дней после положительного результата теста на вирус.По информации РИА Новости, Джонсону будут проводить искусственную вентиляцию легких.Помимо Джонсона, инфекцию подхватила и его беременная невеста Керри Саймондс. Также коронавирусом заразились принц Уэльский Чарльз и глава Минздрава Мэтт Хэнкок — они уже выздоровели.По последним данным, число умерших в Великобритании от коронавируса достигло пяти тысяч, заразилось около 48 тысяч человек, передает ТАСС.В воскресенье королева Великобритании Елизавета II выступила со специальным обращением, в котором напомнила гражданам о самодисциплине и твердости характера. Королева, в частности, отметила, что период пандемии коронавируса стал "временем потрясений, которые кому-то принесли горе, многим — финансовые трудности, а всем нам — невероятные сложности в нашей повседневной жизни". В то же время королева пообещала своим подданным, что со временем жизнь в стране вернется в свое русло.