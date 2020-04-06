Женщина поднялась домой, а мужчина предложил погулять с сыном. Однако он так и не вернулся, а малыш был найден рано утром соседом...

«Полицейские установили мать новорожденного ребенка, который был найден в коляске у двери подъезда в г. Щербинка», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В дежурную часть территориального отдела полиции обратился мужчина. Он сообщил, что шел на работу, когда у двери подъезда обнаружил в коляске плачущего маленького мальчика, завернутого в куртку.На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В кратчайшие сроки они установили личность матери ребенка. Ею оказалась 26-летняя приезжая, которая снимала квартиру в этом же подъезде, где проживала вместе с трехлетним сыном, сожителем и их совместным ребенком, которому чуть больше месяца. Установлено, что в вечернее время после распития спиртных напитков около подъезда с отцом мальчика женщина поднялась домой, а мужчина предложил погулять с сыном. Однако он так и не вернулся, а малыш был найден рано утром соседом. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают местонахождение мужчины.Прибывшая бригада скорой медицинской помощи, осмотрев ребенка, не нашла причин к его госпитализации. Мальчик передан матери.Информация о данном происшествии передана в органы опеки и попечительства, а также в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.В отношении матери ребенка составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».Согласовано с начальником МО МВД России «Щербинский» г. Москвы майором полиции Колесниковым С.В.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79