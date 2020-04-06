Президент США Дональд Трамп считает хорошим признаком снижение темпа прироста числа летальных исходов из-за нового коронавируса в штате Нью-Йорк.

Президент США Дональд Трамп считает хорошим признаком снижение темпа прироста числа летальных исходов из-за нового коронавируса в штате Нью-Йорк."Впервые за сутки в Нью-Йорке умерло меньше, чем в предыдущий день. Возможно, это хороший знак", — заявил в воскресенье Дональд Трамп на брифинге в Белом доме. — Надеюсь, в не столь отдаленном будущем мы будем очень гордиться работой, которую мы все проделали".Он также отметил, что США очень далеко продвинулись в разработке вакцины против коронавируса.По данным властей Нью-Йорка, 2 апреля было подтверждено 562 смерти, 3 апреля — 630, а 4 апреля — 594. Этот показатель снижается в штате впервые. Дональд Трамп выразил надежду, что США удастся не дойти до озвученных ранее 100 тысяч смертей от коронавируса, сообщает РИА Новости.США занимают первое место в мире по зарегистрированным случаям заражения коронавирусом. Сейчас эта цифра составляет более 335 тысяч, умерло 9,5 тысячи человек, вылечились более 17 тысяч.Кстати, тогда же, в воскресенье, официальный представитель Италии сообщил, что число госпитализированных с коронавирусом в стране снизилось впервые с начала эпидемии и что увеличивается число выздоровевших людей.