По словам подозреваемого, подделки он приобрел в сети Интернет...

Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из уголовного розыска ОМВД России по району Капотня задержали 59-летнего мужчину, подозреваемого в попытке сбыта поддельных денежных купюр.В территориальный отдел полиции обратился продавец одного из торговых центров, расположенного на 14 км МКАД. Он сообщил, что один из покупателей приобрел у него товар и расплатился долларами. Позднее мужчина обнаружил, что они поддельные.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого при повторной попытке расплатиться поддельными купюрами с заявителем. Им оказался 59-летный житель столицы.При личном досмотре у злоумышленника были изъяты 7 купюр номиналом 50 долларов. Установлено, что подозреваемый заклеивал цифровое значение 10 – долларовых купюр отрезками бумаги, распечатанными на цветном принтере с цифровыми обозначениями большего номинала.Согласно проведенному исследованию изъятые купюры по способу печати реквизитов и защитных элементов являются поддельными. По словам подозреваемого, подделки он приобрел в сети Интернет.Следствием УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18