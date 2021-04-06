В рамках мероприятия были награждены 12 коллективов в различных номинациях...

Сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве организована и проведена торжественная церемония награждения финалистов регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!»Основная цель мероприятия – популяризация в обществе здорового образа жизни, предупреждение пагубного увлечения запрещенными веществами среди молодежи и от участия в их незаконном обороте.На встрече присутствовали: врио заместителя начальника УНК ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Иван Журавлев, оперуполномоченный по особо важным делам 1 отделения ОМВП (Отдел межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики) УНК подполковник полиции Наталья Которова, главный специалист-эксперт 1 отделения ОМВП УНК Анастасия Богданова.В начале мероприятия с приветственным словом к присутствующим обратился Иван Журавлев, который поблагодарил финалистов за создание социально полезных материалов и пожелал им победы на федеральном уровне.Затем в рамках мероприятия были награждены 12 коллективов в номинациях:1. Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики.2. Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни.3. Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни.Участникам конкурса вручены благодарственные письма и ценные подарки. Все участники отметили важность и значимость таких проектов.В мероприятии приняло участие 27 человек, из них 9 несовершеннолетних.УНК ГУ МВД России по г. Москве