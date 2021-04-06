В рамках мероприятия были награждены 12 коллективов в различных номинациях...
Сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве организована и проведена торжественная церемония награждения финалистов регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!»
Основная цель мероприятия – популяризация в обществе здорового образа жизни, предупреждение пагубного увлечения запрещенными веществами среди молодежи и от участия в их незаконном обороте.
На встрече присутствовали: врио заместителя начальника УНК ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Иван Журавлев, оперуполномоченный по особо важным делам 1 отделения ОМВП (Отдел межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики) УНК подполковник полиции Наталья Которова, главный специалист-эксперт 1 отделения ОМВП УНК Анастасия Богданова.
В начале мероприятия с приветственным словом к присутствующим обратился Иван Журавлев, который поблагодарил финалистов за создание социально полезных материалов и пожелал им победы на федеральном уровне.
Затем в рамках мероприятия были награждены 12 коллективов в номинациях:
1. Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики.
2. Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни.
3. Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни.
Участникам конкурса вручены благодарственные письма и ценные подарки. Все участники отметили важность и значимость таких проектов.
В мероприятии приняло участие 27 человек, из них 9 несовершеннолетних.
УНК ГУ МВД России по г. Москве