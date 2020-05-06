Когда речь идет об управлении деньгами, в западных странах часто прибегают к помощи финансовых консультантов. Финансовые поведение молодых людей существенно отличается от финансовых привычек более старшего поколения. При этом сами финансовые консультанты отмечают, что многие молодые люди совершают одинаковые ошибки, оказывающие негативное влияние на состояние их личных финансов в долгосрочной перспективе.

Когда речь идет о управлении деньгами, в западных странах часто прибегают к помощи финансовых консультантов.Финансовые поведение молодых людей существенно отличается от финансовых привычек более старшего поколения.При этом сами финансовые консультанты отмечают, что многие молодые люди совершают одинаковые ошибки, оказывающие негативное влияние на состояние их личных финансов в долгосрочной перспективе.Ниже мы расскажем об основных финансовых ошибках молодого поколения.1. Они выплачивают долги, вместо того чтобы делать сбережения для выхода на пенсиюЭксперты отмечают, что молодые люди в силу возраста не слишком задумываются о том времени, когда они не будут работать, а следовательно, их доходы снизятся. Все силы они бросают на выплаты кредитов и других долгов.Накопление долгов может иметь крайне негативные последствия для личных финансов, особенно если речь идет о долгосрочном планировании.При этом многие финансовые консультанты считают, что основным приоритетом должна стать экономия, чтобы сберечь средства для выхода на пенсию, причем независимо от того, сколько вам лет.2. Перемены в стиле жизниФинансовые консультанты отмечают, что по мере роста доходов стиль жизни клиентов начинает меняться. Если клиент получает повышение по службе, повышается его зарплата, он начинает покупать более дорогие вещи, которые зачастую ему не слишком-то нужны. Кроме того, в таких случаях клиенты склонны к тому, чтобы набирать новые кредиты, которые потом придется выплачивать с большими процентами.Кроме того, многие покупки, которые сами по себе не очень дорогие, в итоге отнимают значительные суммы, если подсчитать итог за год. Например, речь идет о подписках, которыми клиенты не пользуются, или о регулярных выходах в ресторан, без которых можно обойтись. Даже если это ежедневный кофе в кафе, который вы покупаете по дороге на работу, эти траты в долгосрочной перспективе накапливаются и составляют вполне приличную сумму, которую можно было бы отложить.3. Они не покупают страховкиБольшинство молодых людей не задумываются о том, что с ними может случиться что-то плохое. Они не откладывают деньги на черный день, а также не покупают страховки. Речь идет не только о страховании здоровья, но также о страховании жизни, жилища и других видах страхования. При этом в случае экстренной ситуации страхование здоровья может стать неплохой подушкой безопасности.4. Они не пользуются преимуществами, которые предоставляет государствоНи для кого не секрет, что для того, чтобы оформить льготы или некие выплаты от государства, необходимо потратить много времени для сбора нужных документов, заполнить много бумаг и подать заявление в соответствующий орган, зачастую отстояв в очереди немало времени.Поэтому многие молодые люди отказываются от того, чтобы оформить льготы и пособия от государства. Тем не менее, как отмечают финансовые консультанты, такая помощь может быть неплохой прибавкой к обычным доходам. Речь идет не только о льготах, но также о таких мерах, как налоговый вычет.5. Рискованные инвестицииНовые приложения открывают возможности для инвестирования, которыми может воспользоваться практически любой. Поэтому молодые люди часто увлекаются идеей быстрого и легкого дохода и могут делать импульсивные инвестиции.Так, например, многие инвестируют в криптовалюты или в другие активы, которые могут казаться более обещающими, чем в итоге на самом деле.Финансовые эксперты советуют не инвестировать больше денег, чем вы можете себе позволить потерять. Прежде чем вложить деньги в очередное обещающее дело, важно просчитать, насколько оно рискованное, а также подумать о том, готовы ли вы потерять те средства, которые вы инвестировали.Если ваших знаний недостаточно, то стоит обратиться за помощью к специалистам, которые помогут составить инвестиционный портфель с минимальным риском.