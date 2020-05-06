Коронавирус ударил по туристической отрасли сильнее других: компания Airbnb вынуждена уволить четверть сотрудников.

Отсутствие путешественников во всем мире не могло не ударить по туристической отрасли: четверть своих сотрудников собирается уволить компания Airbnb. Как сообщает газета Wall Street Journal, кроме сокращения почти двух тысяч работников, сервис по аренде жилья планирует урезать все инвестиции в неосновные операции.Также американский стартап прогнозирует сокращение своей выручки в этом году более чем в два раза. Такое падение доходов станет настоящей финансовой катастрофой для компании, которая еще до пандемии коронавируса была убыточной, и, возможно, окончательно перечеркнет планы Airbnb выйти на IPO в 2020 году.Сейчас из-за карантина многие компании уходят в онлайн и пытаются сохранить связь со своими клиентами, даже если это довольно трудно реализовать. Так, например, фитнес-залы проводят тренировки онлайн.Airbnb же недавно запустила сервис Online Experiences, предлагающий виртуальные путешествия через Zoom. Там в режиме онлайн можно провести сеанс медитации с буддискими монахами, совершить велотур, а также побывать на различных курсах и мастер-классах.