Израильские ученые заявили о прорыве в создании вакцины от коронавируса. Об этом сообщил министр обороны страны. Ученым удалось выявить антитела, которые активно атакуют коронавирус и могут его нейтрализовать в организме зараженного.

Израильские ученые заявили о прорыве в создании вакцины от коронавируса. Об этом сообщил министр обороны страны. Ученым удалось выявить антитела, которые активно атакуют коронавирус и могут его нейтрализовать в организме зараженного.Это штаб по борьбе с коронавирусом одного из крупнейших израильских городов Ашдода. За моей спиной данные с шестисот камер, установленных на площадях, детских площадках и парках. Если наблюдатели видят скопление большого количества людей, туда немедленно высылаются муниципальные инспекторы.Но у инспекторов работы все меньше. Правительство постепенно смягчает карантинный режим. Уже можно выходить и выезжать на любое расстояние от дома. Школьники младших классов вновь сели за парты. Этим утром открылись детские сады. Родители смогли выйти на работу. Сотрудники мэрии и волонтеры прежде всего заняты нуждами пожилых людей, кому не могут помочь родные."Люди, которые старше 65 лет, мы стараемся им помочь и в том, чтобы привезти туда горячие обеды, и в том, чтобы заняться тем, чтобы привезти им лекарства", — говорит заместитель мэра города Ашдод Шимон Каценельсон.Уже можно ходить в гости, навещать пожилых родственников. Но сообщивший об этом премьер Биньямин Нетаньяху сперва тщательно протер микрофон и стойку дезинфицирующей салфеткой, и еще раз напомнил: дистанция и маски обязательны."Вирус может вернуться и, возможно, даже более агрессивно. Возвращение к работе в штатном режиме будет зависеть от вас. От вашей самодисциплины, вашей ответственности. Я прошу вас соблюдать дистанцию в два метра, мыть руки и носить маски".В Израиле стабильно день за днем снижается число заболевших COVID-19. Тяжелобольных меньше 100. Добавляет оптимизма заявление министра обороны Нафтали Беннета, заявившего, что в ведомственной лаборатории вплотную подошли к созданию лекарства от коронавируса на основе антител. Но вирусологи предлагают набраться терпения. Ни чудо-лекарство, ни вакцина завтра не появятся.Если все пойдет гладко, на постепенное снятие всех ограничений уйдет шесть недель. А пока, минздрав повторяет вновь и вновь, что резкий скачек заболевания неизбежно вернет всех на карантин. Полиция продолжает штрафовать тех, кто вышел на уже разрешенную прогулку без маски.