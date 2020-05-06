В больнице в Коммунарке проходят лечение 456 пациентов. Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко. По его словам, у 63 процентов пациентов подтвержден диагноз коронавирус.

В больнице в Коммунарке проходят лечение 456 пациентов. Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.По его словам, у 63 процентов пациентов подтвержден диагноз "коронавирус". В отделении реанимации находятся 57 пациентов, из них 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Большая часть находящихся на ИВЛ — это люди старше 60 лет.По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения COVID-19, более 243 тысяч человек скончались. В России выявлено более 155 тысяч заболевших, из них 1451 пациент умер.