В Москве количество проведенных тестов на коронавирус достигло одного миллиона. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, ежедневно в городе проводится более 40 тысяч анализов.

В Москве количество проведенных тестов на коронавирус достигло одного миллиона. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.За последнюю неделю масштабы тестирования на COVID-19 увеличились в два раза. По ее словам, ежедневно в городе проводится более 40 тысяч анализов. Их делают в городских, федеральных и частных лабораториях, передает "Интерфакс".Ракова подчеркнула, что число сделанных анализов растет, при этом число госпитализаций остается на прежнем уровне. Это свидетельствует о том, что столичным властям удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых осложнений.По последним данным, в России зафиксировано 155370 случаев заболевания, 1451 пациент скончался. Большая часть заболевших — 80115 — в Москве. Из них 816 человек скончались.