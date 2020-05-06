Общее количество выявленных случаев коронавируса в мире превысило отметку в 3,5 миллиона. Такие данные привели во Всемирной организации здравоохранения.

Общее количество выявленных случаев коронавируса в мире превысило отметку в 3,5 миллиона. Такие данные привели во Всемирной организации здравоохранения.На данный момент от COVID-19 умерли свыше 243 тысяч человек. Точное количество инфицированных — 3 517 345.Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, количество заболевших коронавирусом в мире выше — 3 628 824 на данный момент. Умерли 254 430 человек. Лидером в печальной статистике по-прежнему являются США — там почти 1,2 миллиона заразившихся. На втором и третьем местах Испания и Италия соответственно — там свыше 200 тысяч инфицированных.По данным оперштаба на 5 мая, в России общее количество заболевших коронавирусом достигло отметки в 155 370 случаев. Прирост заболевших за сутки составил 10 102. Умерли 1451 человек.