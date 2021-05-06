8 мая в 9-00 на площади Победы г.Владимира стартует XII традиционный велопробег Владимир-Суздаль-Камешково-Ковров, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной Войне.

8 мая в 9-00 на площади Победы г.Владимира стартует XII традиционный велопробег Владимир-Суздаль-Камешково-Ковров, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной Войне.Приглашаются к участию все желающие.Расстояние, которое проедут участники - 116 км.На пути следования в городах Суздаль, Камешково и Ковров участников велопробега будут приветствовать активные группы, ветераны, будут посещены исторические места, возложение цветов к памятникам Победы в Великой Отечественной Войне.Конечная точка - площадь Победы в городе воинской славы Ковров.Зарегистрироваться можно в день участия — с 8.30 на площади или онлайн — до 17.00 7 мая.