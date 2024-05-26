Владимирцы могут проголосовать через «Госуслуги» за комфортное проживание в собственном доме. В...

Владимирцы могут проголосовать через «Госуслуги» за комфортное проживание в собственном доме.В России до 13 июня проходит «День собственника», в рамках которого управляющие организации и жильцы проводят общие собрания собственников (ОСС) с использованием ГИС ЖКХ и мобильного приложения «ГосуслугиДом».Скачав приложение, собственник может ознакомиться с повесткой и приложенными материалами, а в даты проведения собрания – поддержать выбранное решение.Система подсчитает голоса автоматически на основании размещенных в ней данных о собственниках и площади помещений.Результаты пользователь сможет увидеть в мобильном приложении «Госуслуги.Дом» или в личном кабинете ГИС ЖКХ.Более 5 000 жителей Владимирской области уже голосуют за важные для них решения. Остальных владимирцев приглашают присоединиться.Это интересно!Приложение «Госуслуги.Дом», через которое могут голосовать собственники, создано на базе государственной информационной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ»). Цифровое решение развивает АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя и Минцифры России. Приложение доступно для скачивания в RuStore и др.Фото: https://t.me/VladimirAdministration