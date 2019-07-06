По состоянию на утро субботы, 6 июля, единственным подтопленным населенным пунктом Иркутской области остается город Тулун. При этом за сутки вода там ушла из более чем полутора тысяч домов.

По состоянию на утро субботы, 6 июля, единственным подтопленным населенным пунктом Иркутской области остается город Тулун. При этом за сутки вода там ушла из более чем полутора тысяч домов.В настоящее время в Тулуне подтопленными остаются 346 жилых дома и столько же приусадебных участков, подтопленных социально значимых объектов нет. К настоящему времени в зону паводка переброшены еще 63 единицы спецтехники, предназначенной для дезинфекции и подачи воды, передает ТАСС.Как сообщалось, вызванные проливными дождями и таянием снега в горах восточного Саяна сильные паводки в Иркутской области начались 25 июня, в результате чего в 103 населенных пунктах региона было подтоплено в общей сложности 10,15 тысячи жилых домов, 49 социально значимых объектов, более 10 тысяч приусадебных участков. Разгул стихии унес жизни 22 человек, еще 13 до сих пор числятся пропавшими без вести.