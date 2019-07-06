Турецкие полицейские нашли в машине 18 граммов радиоактивного вещества калифорния. Вещество используется при производстве боеголовок для ядерного оружия.

Турецкие полицейские нашли в машине 18 граммов радиоактивного вещества калифорния. Вещество используется при производстве боеголовок для ядерного оружия.Инцидент произошел в провинции Болу. Сотрудники управления полиции по борьбе с контрабандой и организованной преступностью остановили машину в районе лесного парка Ататюрка​​​. В ходе обыска изъяли 18,01 граммов калифорния, ввоз, хранение и транспортировка которого требуют спецразрешения. Приблизительная стоимость вещества — 72 миллиона долларов.Калифорний отправили в Совет по ядерной энергии Турции для исследования.По делу задержаны пять человек, передает РИА Новости.