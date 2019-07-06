Аэропорты саудовских городов Абха и Джизан подверглись атаке с помощью беспилотных летательных аппаратов. Ее организовали сторонники йеменского мятежного движения Ансар Аллах (хуситы).

Аэропорты саудовских городов Абха и Джизан подверглись атаке с помощью беспилотных летательных аппаратов. Ее организовали сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).Как сообщает ТАСС со ссылкой на йеменские СМИ, атакованы, в частности, ангары с истребителями, а также другие военные объекты. Однако в Саудовской Аравии факт атаки пока не подтверждают.Аэропорт города Джизан также подвергся атаке 30 июня. Тогда работа воздушной гавани была приостановлена.Сторонники движения "Ансар Аллах" 12 июня обстреляли аэродром в города Абха на юго-западе Саудовской Аравии. Снаряд попал в зал прилета, из-за чего 26 человек получили ранения. А 14 июня силы хуситов атаковали Абху также с помощью беспилотников.