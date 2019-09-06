Минздрав России рассчитывает, что первые незарегистрированные в РФ лекарственные препараты из списка психотропных, на закупку которых будут выделены средства из Резервного фонда, должны поставить до конца октября 2019 года.

Минздрав России рассчитывает, что первые незарегистрированные в РФ лекарственные препараты из списка психотропных, на закупку которых будут выделены средства из Резервного фонда, должны поставить до конца октября 2019 года.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе ведомства, подчеркнув, что первая закупка должна покрыть потребности на год.5 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении более 26 миллионов рублей на закупку необходимых детям иностранных лекарств, незарегистрированных в РФ, подчеркнув важность помощи для маленьких пациентов, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.По информации основателя благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюты Федермессер, данное распоряжение кабинета министров позволит обеспечить лекарствами около 3000 человек.