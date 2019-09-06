Парижанка сняла на видео момент похищения работы Бэнкси около Центра Помпиду. Запись обнародовал телеканал BFMTV.
Парижанка сняла на видео момент похищения работы Бэнкси около Центра Помпиду. Запись обнародовал телеканал BFMTV.
Граффити с изображением крысы в маске с карандашом (по другой версии — канцелярским ножом) в лапах появилось на обратной стороне дорожного щита, указывающего на подземную парковку, 25 июня 2018 года. В июле того же года охрана Центра Помпиду спугнула ценителей искусства, которые попытались прикарманить рисунок. Утром 2 сентября жители близлежащих домов обнаружили прореху в щите — работу Бэнкси срезали.
Les images inédites du vol de l'œuvre de Banksy en plein Paris le week-end dernier pic.twitter.com/GopSnLSclr
— BFM Paris (@BFMParis) September 5, 2019
По опубликованной записи трудно определить злоумышленника, можно лишь сказать, что он тщательно подготовился к "культурной операции": желтый жилет придавал ему сходство с работником коммунальных служб, а люлька подтверждала его "право" проводить демонтаж.
По предварительной версии, мужчина использовал пилу, шум от которой и разбудил парижанку, зафиксировавшую похищение граффити.