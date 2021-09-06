06.09.2021

2021-09-06 12:05:04

ГУ МЧС по Владимирской области: за неделю в пожарах погибли два человека

Сотрудники МЧС Владимирской области продолжаются бороться с природными пожарами на территории Нижегородской области, уроки безопасности в школах - эти и другие темы в обзоре руководителя пресс-службы Главного управления МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко.