На протяжении четырех месяцев молодые сотрудники изучали нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность органов внутренних дел Российской Федерации...

В Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве состоялся торжественный выпуск слушателей, завершивших первоначальную подготовку.На мероприятии, посвященном торжественному выпуску молодых специалистов, прошедших первоначальную подготовку, присутствовали руководство и командно-преподавательский состав Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве, председатель Совета ветеранов ЦПП Емельянов Виктор Николаевич, а также родные и близкие выпускников.На протяжении четырех месяцев молодые сотрудники изучали нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность органов внутренних дел Российской Федерации, получали навыки по обращению с табельным оружием и изучали на практике боевые приемы борьбы.С поздравительными словами к выпускникам обратился начальник ЦПП ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Вячеслав Владимирович Ипполитов. Он отметил, что выпускники с интересом изучали учебную программу, а также добросовестно выполняли поставленные перед ними задачи.Также выпускников поздравил председатель Совета ветеранов ЦПП Емельянов Виктор Николаевич. Он пожелал слушателям с честью выполнять свои служебные обязанности и всегда стремиться к наилучшим результатам.Лучшие выпускники по итогам обучения, за отличную учебу, высокую дисциплинированность и ответственность были награждены Почетными грамотами.С ответными словами благодарности к руководству Центра за полученные навыки и высокий профессионализм командно- преподавательского состава обратился один из выпускников.