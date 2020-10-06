06.10.2020

2020-10-06 12:40:21

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (37(9734) от 06 октября 2020 года).

ВОПРОСЫ АКТУАЛЬНЫ

24 сентября на Петровке, 38 в зале ситуационного центра ЦОУ состоялось заседание научно-практической секции ГУ МВД России по г. Москве. Читайте на странице 2.



ВАЖНО ВОВРЕМЯ ОБЪЯСНИТЬ, ПОДДЕРЖАТЬ

Накануне профессионального праздника — Дня образования кадровой службы МВД России корреспондент газеты «Петровка, 38» побеседовал об особенностях работы современных кадровиков с начальником отдела кадров УВД по СВАО подполковником внутренней службы Максимом ВОРОПАЕВЫМ. Читайте на странице 3.



НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ «ПОБГ»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж полиции» поддержало проект «Профессиональное обучение без границ» Департамента образования и науки, став его участником. Продолжение на странице 3.



ПРОВЕРКИ ОБЪЕКТОВ ПРИТЯЖЕНИЯ — ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!

Инспектор по особым поручениям 2-го отдела Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних (УОДУУПиПДН) ГУ МВД России по г. Москве капитан полиции Анатолий АРАБКИН рассказал о принимаемых профилактических и иных мерах по предупреждению правонарушений среди мигрантов. Читайте на странице 4.



В ЛЮБОМ МЕСТЕ НА ХОРОШЕМ СЧЕТУ

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Капотня майор полиции Чингиз КИРИПОВ стал победителем окружного этапа конкурса «Народный участковый-2020». Читайте на странице 4.



ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ

Накануне Дня образования штабных подразделений МВД России, который отмечается 7 октября, состоялась встреча корреспондента газеты «Петровка, 38» с главным инспектором инспекции штаба УВД по ЮВАО подполковником внутренней службы Екатериной УЛЫБЫШЕВОЙ, ныне временно исполняющей обязанности заместителя начальника штаба. Продолжение на странице 5.



В ИХ РУКАХ — САМОЕ ДОРОГОЕ

Мастерство и профессионализм работников ведомственной сферы здравоохранения служит гуманной и ответственной миссии: заботе о самом дорогом — жизни и здоровье. Ведомственная медицина по праву может гордиться своими кадрами, среди которых множество замечательных врачей, медсестёр, талантливых организаторов. Читайте на странице 6.



ПОСЛЕ ФРОНТА ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЛАСЬ...

Участником Великой Отечественной войны Михаил Степанович Лазько стал, когда ему ещё не было и восемнадцати лет. Фронтовой артиллерист, он в составе своего боевого подразделения принимал участие в освобождении Польши и штурме Берлина. Подробности читайте на странице 7.



ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО МОТОХОЗЯЙСТВА

Тишину московских улиц в последнюю субботу сентября нарушил шум моторов. В этот день столичные байкеры широко отмечали закрытие мотосезона. Этот масштабный городской праздник был организован Правительством Москвы, Департаментом ГОЧСиПБ и Департаментом транспорта столицы. Читайте на странице 8.



О СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ

«Вопрос правомерности продления выплаты пенсии по потере кормильца ребёнку старше 18 лет, предусмотренной положениями статьи 29 Закона Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 в связи с поступлением на обучение по очной форме в иностранное учебное заведение». Продолжение на странице 9.



«ЗВЁЗДНЫЙ ПАТРУЛЬ» С ГАРИКОМ СУКАЧЁВЫМ

Госавтоинспекция Центрального административного округа города Москвы провела акцию «Звёздный патруль». На этот раз к сотрудникам ГИБДД присоединился российский рок-музыкант, актёр, режиссёр и телеведущий авторской программы, известный под уменьшительным именем Гарик СУКАЧЁВ. Читайте на странице 9.



ВОЗВРАЩЕНИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ

Столичной транспортной полиции с недавнего времени поручено взять под охрану отреставрированный парк и здание Северного речного вокзала. Читайте на странице 10.



А ЖИЗНИ ЭПИЗОДЫ, КАК КАДРЫ ИЗ КИНО

В одной из тыловых структур столичного правоохранительного главка трудится полковник полиции в отставке Виктор ПИЛИПЕНКО, который в конце 2012 года службу в органах внутренних дел завершил на должностном посту начальника отдела криминалистических экспертиз ЭКЦ Управления на транспорте МВД России по ЦФО (Центральный федеральный округ). Читайте на странице 11.



«ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ!»

Когда речь заходит о послевоенной работе столичных правоохранительных органов, первое, что вспоминается, — это «Чёрная кошка». Во многом в связи с великолепным многосерийным художественным фильмом «Место встречи изменить нельзя», который регулярно показывает российское телевидение. Подробности читайте на странице 12.



ОБЛАДАТЕЛЬ «ЗОЛОТОГО ЭДЕЛЬВЕЙСА»

Стенин Борис Андрианович — русский спортсмен, конькобежец. Абсолютный чемпион СССР 1960 года. Чемпион мира 1960 года и обладатель «Золотого Эдельвейса». В том же 1960 году удостоен звания лучшего конькобежца мира. Читайте на странице 13.



ОТ ПОРОКОВ — К ЛЮБВИ И ГАРМОНИИ!

На сцене Московского молодёжного театра под руководством Вячеслава Спесивцева состоялась премьера новой версии спектакля «Плаха» по одноимённому роману киргизского и русского писателя Чингиза Айтматова. Продолжение на странице 14.



ИСТОРИЯ, КОТОРАЯ ПОТРЯСЛА ЗРИТЕЛЕЙ

Рассказ о последних днях жизни эсерки Фанни Каплан, совершившей покушение на вождя пролетариата Владимира Ленина, в театральной интерпретации народного артиста России Марка Розовского прозвучал со сцены театра «У Никитских ворот». Читайте на странице 15.



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