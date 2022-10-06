В результате совместного распития алкогольных напитков между гражданами произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин напали на третьего...

«Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Академическому району задержаны двое мужчин по подозрению в угрозе убийством.Полицейскими установлено, что у дома на проспекте 60-летия Октября в результате совместного распития алкогольных напитков между гражданами произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин напали на третьего. Пока один из участников потасовки избивал оппонента ногами и руками, его сообщник канцелярским ножом нанес потерпевшему ранения в область шеи.Прибывшие по вызову на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 34-летнего гражданина с телесными повреждениями, а также колото-резаной раной. Мужчина экстренно доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.В результате проверочных мероприятий полицейскими были установлены и задержаны двое приезжих 47 и 48 лет.Отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56