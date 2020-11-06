Женщина сообщила, что из ее квартиры на Красноармейской улице пропали личные вещи и ювелирные украшения...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России району Аэропорт задержана подозреваемая в краже у пенсионерки.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 79-летней пенсионерки. Женщина сообщила, что из ее квартиры на Красноармейской улице пропали личные вещи и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую на улице Черняховского. Ею оказалась 38-летняя приезжая из ближнего зарубежья.Установлено, что подозреваемая работала сиделкой у заявительницы. Воспользовавшись доверием, злоумышленница совершила кражу личных вещей пенсионерки. Часть похищенного изъята и возвращена владельцу.Следствием ОМВД России по району Аэропорт возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29