При проверке документов было установлено, что в 2020 году 36-летний местный житель совершил 128 нарушений Правил дорожного движения...

Сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержан и привлечен к ответственности водитель, за которым числится более 100 нарушений в области безопасности дорожного движения.Инспекторами ДПС во время несения службы на улице Архитектора Власова был остановлен автомобиль «Лэнд Крузер» под управлением 36-летнего местного жителя.При проверке документов было установлено, что в 2020 году мужчина совершил 128 нарушений Правил дорожного движения. Административные штрафы за данные правонарушения не оплачивал, в результате чего в отношении него было составлено 169 административных протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».После передачи информации судебным приставам УФССП по Западному округу города Москвы, водитель погасил имеющуюся задолженность в размере 234 500 рублей.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81