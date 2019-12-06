Глава правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы в 2019 году отметил, что в нашей стране проблема допинга объективно существует, однако WADA следует обращает внимание не только на Россию, а и на другие страны.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы в 2019 году отметил, что в нашей стране проблема допинга объективно существует, однако Всемирному антидопинговому агентству (WADA) следует обращает внимание не только на Россию, а и на другие страны."Есть ли эта проблема допинга у нас? Есть. И очевидно, что это неприемлемо с учётом общих подходов, как должен развиваться спорт в современном мире", — сказал премьер-министр."Мы должны занимать более жёсткую позицию при понимании того, что финальная ответственность всё-таки лежит именно на спортсмене и на его враче", — подчеркнул Медведев, хотя и признал, что "здесь мы грешны"."Вполне вероятно, что решение будет достаточно сложным для нашей страны, — отметил премьер, говоря о предстоящем решении WADA по пресловутому "русскому вопросу". – Но, естественно, нашим спортивным властям дано указание сражаться за наши интересы, за интересы каждого спортсмена".