В компанию обратился их клиент с заявлением о возмещении убытков по полису КАСКО...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в покушении на мошенничество в сфере страхования.В полицию поступило сообщение от представителя страховой компании о мошенничестве. Он рассказал, что в компанию обратился их клиент с заявлением о возмещении убытков по полису КАСКО, утверждая, что принадлежащий ему автомобиль марки «Тойота» стоимостью более 2 миллионов рублей был украден. Однако у сотрудников организации возникли сомнения, и они обратились в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний приезжий.Установлено, что ранее злоумышленник обратился в полицию с заявлением о краже автомобиля. Затем, собрав все необходимые документы для страховой компании, мужчина попытался возместить материальный ущерб по ранее заключенному полису КАСКО. Автомобиль же он реализовал третьим лицам.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Филевский Парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93