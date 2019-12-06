Власти Сингапура намерены конфисковать российское судно за долги. Принадлежит оно компании Гудзон, которая ранее попала под санкции США, якобы из-за работы в Северной Корее.

Власти Сингапура намерены конфисковать российское судно за долги. Принадлежит оно компании "Гудзон", которая ранее попала под санкции США, якобы из-за работы в Северной Корее.Судно "Севастополь" прибыло в Сингапур еще в феврале, из-за вопросов со стороны таможни оно было вынуждено простаивать в порту. За это время команда сменилась три раза, сейчас на борту находится 12 человек. При этом возникла необходимость в ремонте, однако местные компании помогать отказались, — как раз из-за санкций. Отказывают даже в поставках топлива.За время пребывания "Севастополя" в Сингапуре портовый агент предъявил компании "Гудзон" претензию на сумму в 61 миллион рублей. Компания к таким выплатам не готова. Власти Сингапура приняли решение арестовать судно, конфисковать через суд и продать его с аукциона. Заседание назначено на 17 декабря, сообщает телеканал "Россия 24".