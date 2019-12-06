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<a href="https://33live.ru/novosti/06-12-2019-v-tamtame-blokiruyutsya-kanaly-s-propagandoj-terrorizma.html" target="_blank">В ТамТаме блокируются каналы с пропагандой терроризма</a> - Мессенджер ТамТам оперативно блокирует каналы и чаты с любыми проявлениями пропаганды насилия и терроризма. Запрет на это прописан в лицензионном соглашении мессенджера, и сервис не приветствует рост аудитории, которая распространяет подобный контент.