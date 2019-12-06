В Твери при ремонте супермаркета оказались повреждены несущие конструкции многоэтажки, внизу которой расположен магазин.

Помещение супермаркета является встроенно-пристроенным: частично находится в пристройке к дому, а частично располагается под квартирами. Чтобы обеспечить покупателям свободный проход, было решено прорубить проемы под жилой частью дома. При этом под вырубку попали несущие конструкции здания.От несущих стен дома собственник оставил только небольшие колонны, при этом никакой разрешительной документации на проведение работ у него не было.В стенах квартир стали появляться трещины, и жильцы пожаловались властям. Городская администрация обратилась в областной арбитражный суд, требуя обязать владельца супермаркета восстановить несущие стены.Суд согласился с этим требованием и обязал собственника привести помещение магазина в состояние, указанное в проекте здание, сообщает портал Tverigrad.