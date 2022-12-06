На сайте Прокуратуры РФ сообщается, что Ковровским городским судом Владимирской области вынесен...

На сайте Прокуратуры РФ сообщается, что Ковровским городским судом Владимирской области вынесен приговор в отношении местного жителя. Как оказалось, он систематически предоставлял своё жильё «для потребления наркотических средств». Сам мужчина также был зависим от дезоморфина.Гости, приходя к хозяину квартиры, изготавливали наркотик на кухне.Официально сообщается, что осужденный «осуществил сбыт изготовленного им наркотического средства лицу, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка».Вину в совершенных преступлениях мужчина признал.Приговором Ковровского городского суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.Фото: pxfuel.com