Спасатели рассказали, как шли поиски пролежавшего трое суток в лесу владимирского...

Спасатели рассказали, как шли поиски пролежавшего трое суток в лесу владимирского студента.Главная тема последних суток. Пропавшего во Владимире студента Андрея Кочеткова нашли. Живым. Он провел в лесу почти трое суток. Репортаж Александры Лебедиковой.Замерзший, но живой! Для волонтеров отряда "Лиза Алерт" - поиски студента Андрея Кочеткова оказались настоящим вызовом, справиться с которым удалось лишь благодаря сплоченности.Андрей ушел из дома первого декабря и пропал. Лишь единожды он вышел с семьей на связь. По телефону старшему брату Андрей сообщил, что лежит в лесу, в Загородном парке и не может подняться. Найти заблудившегося студента спасателям удалось лишь спустя трое суток.Чтобы пройти к месту, где обнаружили Андрея необходимо преодолеть целую "полосу препятствий" из высоких сугробов и тонкого льда. Для волонтеров к этому списку добавились мороз и темнота. Действовать нужно было быстро.Валентина Савинова, координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт":- Мы проверяли любые следы, которые хорошо были видны на снегу, входы в лес, тропинки, дороги. Четвертого числа во второй половине дня появилась информация, благодаря которой зона поиска была сужена. Был собран штаб, организован выезд на место. В штабе успели зарегистрироваться 78 человек.Среди них и доброволец Александр Романов. К поискам он присоединился практически сразу. Говорит- иначе не мог - ведь от того, чтобы потеряться в лесу не застрахован никто. Волонтер "прочищал" лес совместно с поисковой группой "Лиса" . Именно они нашли студента первыми.Александр Романов, волонтер:- Здесь вот было то ли три, то ли четыре человека. И вот как раз на этом месте Андрей лежал - на снегу. Девушка ему растирала ноги, кто-то давал горячий чай ну и потом мы его решили транспортировать до скорой.Андрей находился в сознании, но в критическом состоянии. До проезжей части он не дошел буквально триста метров - сильно обморозил ноги. Здесь он пролежал как минимум двое суток.Александр Романов, волонтер:- Спрашивали, что случилось. Он сказал, что ему стало плохо. Скорее всего из-за этого он не смог выйти.Сейчас Андрей в "Красном кресте". Комментировать текущее состояние мальчика и встречаться с прессой его родственники отказались. Врачи же называют прогноз, цитирую, "сложным" ...- Сейчас он находится в реанимации. Общее состояние характеризуется как средней тяжести, но прогноз сложный из-за тяжести холодового повреждения мягких тканей нижних конечностей.По словам друга семьи, в настоящее время Андрея готовят к медицинской эвакуации в Нижний Новгород. Подходящего специалиста во Владимире не нашлось.Александра Лебедикова, Андрей Беляков, Вести-Владимир.