В рамках проводимой акции сотрудники ГИБДД напомнили автомобилистам Правила дорожного движения, а детям о безопасности во время отдыха...

В новогодние праздники председатель Общественного совета Антон Петров совместно с инспекторами ГИБДД УВД по ВАО на улицах Восточного округа провели акцию «Полицейский Дед Мороз».В рамках проводимой акции автомобилистам сотрудники ГИБДД напомнили Правила дорожного движения, а детям о безопасности во время отдыха, правилах поведения в общественных местах и на дороге в зимний период.Все маленькие участники мероприятия получили сладкие подарки, раскраски и световозвращающие браслеты.Сотрудники ГИБДД и представитель общественности пожелали ребятам безопасных зимних каникул, а их родителям, дедушкам и бабушкам отличного настроения и удачи в Новом году.«Счастливые улыбки детишек, их горящие глаза – это и есть то самое чудо, ради которого стоит жить!» – отметил Антон Петров.Пресс-служба УВД по ВАО