Компания Google отмечает юбилей своего картографического сервиса, начавшего работу 8 февраля 2005 года. К 15-летию "Картам Google" обновили логотип, а в мобильное приложение добавили новые функции.Старую иконку в виде пересекающихся улиц заменила булавка, окрашенная в фирменные цвета Google. По словам представителей компании, обновленный значок отражает эволюцию от простых карт до сервиса, помогающего открывать новые места и впечатления.В приложении "Карт Google" появились две новые вкладки: Contribute ("Добавить"), на которой можно поделиться недостающими данными о локации (фотографии, отзывы, график работы, подробные сведения об организации и так далее) и Updates ("Новости"), на которой собраны рекомендации от местных экспертов. Вкладка For you ("Для вас") была переименована в Saved ("Сохранено") - там можно посмотреть список сохраненных мест и поделиться ими с друзьями.Также были анонсированы новые функции, которые появятся в приложении к марту. Первая касается общественного транспорта, пишет The Verge. Если раньше пользователи могли делиться только информацией о переполненности автобуса или поезда, то теперь они смогут подсказывать другие сведения, включая температуру, доступность объекта для людей, передвигающихся в инвалидной коляске, наличие женских вагонов, проводника охраны и так далаее.Вторая функция добавляет в Live View ("Просмотр улиц") более простой режим виртуальных прогулок, без перегруженной дополненной реальности с пошаговой навигацией. В нем будет показываться только самое важное: как далеко осталось до пункта назначения и как до него добраться.