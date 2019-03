Вскоре после того, как стало известно, что Уилл Смит сыграет отца теннисисток Венус и Серены Уильямс в байопике Король Ричард, интернет-пользователи обрушились с критикой на создателей фильма. Многие считают, что Смит недостаточно темнокожий.

Вскоре после того, как стало известно, что Уилл Смит сыграет отца теннисисток Венус и Серены Уильямс в байопике "Король Ричард", интернет-пользователи обрушились с критикой на создателей фильма. Многие считают, что Смит недостаточно темнокожий, сообщает BBC.Фильм, в котором сыграет звезда "Людей в черном", посвящен жизни Ричарда Уильмса, который тренировал Венус и Серену, хотя сам теннисом не занимался."Ничего не имею против Уилла Смита, но почему именно он должен играть эту роль? Есть много других темнокожих актеров, почему бы не дать шанс кому-то менее известному?", — написал один из пользователей соцсетей.Obviously nothing against Will Smith, but why is he playing Venus and Serena's Father?? Yes, the man can act but for the love of God there are dark-skinned Black men that can act too.They can get one these men to do it or maybe even give an unknown actor a shot. pic.twitter.com/CTdxVTMT2v— Neysha