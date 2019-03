От цифрового веча к цифровой гостиной: Марк Цукерберг пообещал радикально трансформировать принадлежащие его компании социальные сети и мессенджеры, хотя пока и не рассказал, как именно. Суть предлагаемой революции: подтолкнуть пользователей делать меньше публичных записей и комментариев, вместо этого сфокусировавшись на приватном (а также зашифрованном и эфемерном) общении один на один или в небольших группах, составленных преимущественно из знакомых друг с другом людей.

Кроме того, Цукерберг теперь поддерживает идею "эфемерного" общения: когда пользователи при желании могут ограничить срок жизни их публикаций, не делая их по умолчанию "вечными". Обо всём этом глава Facebook написал пространный пост, который перепечатали многие крупные издания — от The New York Times до The Verge.По словам Цукерберга, частично реализовать такую трансформацию удастся, теснее интегрировав четыре крупнейших продукта компании: Facebook, Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger. Напомним, суммарная ежемесячная аудитория соцсетей и мессенджеров, принадлежащих, Facebook составляет 2,7 млрд человек."Мы строим основу для общения, соответствующую направлению, которое всё сильнее заботит людей: приватно обмениваться сообщениями", — сказал глава Facebook в интервью The New York Times. В блоге он добавил, что, размышляя о будущем интернета, всё сильнее убеждается: коммуникационная платформа, сфокусированная на конфиденциальном общении, станет более важна, чем нынешние открытые платформы.Главная проблема с заявленным Цукербергом новым направлением развития связана с бизнесом: соцсети приносят из создателям деньги (в последнем квартале выручка от рекламы составила 55 млрд долларов — сумма примерно равна рыночной капитализации "Газпрома") в основном благодаря тому, что люди размещают свои публикации и взаимодействуют с чужими публично, что позволяет нацеливать на них рекламу. Если все перейдут в чаты и закрытые группы, инвесторы разочаруются в перспективах стоящего сейчас без малого 500 млрд долларов Facebook и могут поставить вопрос о смене руководства.Цукерберг был скуп на детали, говоря о грядущей интеграции принадлежащих Facebook продуктов: непонятно, например, приведет ли она к объединению всех пользовательских идентификаторов и данных в единой базе. Но он признал, что после всех скандалов с утечками конфиденциальных данных пользователей к сторонним разработчикам и манипулированием общественным мнением в США из-за рубежа завоевать доверие людей обновлённому Facebook будет нелегко.