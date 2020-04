Соцсеть Одноклассники подвела итоги второго сезона музыкального онлайн-конкурса OK Live Bands. В этом сезоне соревновались джазовые коллективы. Победителей – группы Under influence, Число Пи и Jose Moryan – выбрали зрители и музыкальные эксперты по итогам выступления в прямом эфире.

Социальная сеть "Одноклассники" подвела итоги второго сезона музыкального онлайн-конкурса OK Live Bands. В этом сезоне соревновались джазовые коллективы. Победителей – группы Under influence, "Число Пи" и Jose Moryan – выбрали зрители и музыкальные эксперты по итогам выступления в прямом эфире.За ходом конкурса можно было следить с помощью приложения OK Live. В течение четырех месяцев джазмены в назначенное время выходили эфир с получасовыми выступлениями. Видео с онлайн-концертами набрали в сумме более 5 миллионов просмотров.Из трех музыкальных коллективов, вышедших в финал, один выбрали пользователи, а два других – члены жюри. В качестве приза победители получили возможность записать свои треки в студии Игоря Матвиенко.Первый сезон конкурса OK Live bands прошел летом 2019 года. В нем приняли участие музыканты из России, Нидерландов, Дании, Латвии, Украины и Белоруссии. Тогда в течение двух месяцев пользователи соцсети посмотрели 20 уникальных выступлений.