Умная система домашнего освещения Philips Hue официально выходит на российский рынок

Компания Signify (бывшая Philips Lighting) объявила об официальном запуске интеллектуальной системы домашнего освещения Philips Hue на российском рынке. "Умные" светильники и лампочки, которые раньше можно было только купить у нелегальных продавцов или заказать в зарубежном интернет-магазине, начнут продавать в июне.Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию Вестей.Ru. Philips Hue включает несколько линеек продуктов, которые могут быть объединены в одну сеть. Пользователи могут подключить к блоку до 50 приборов и управлять ими через мобильное приложение.Домашнее освещение можно настраивать как угодно. Например, утром лампы Philips Hue могут начать медленно освещать комнату, способствуя пробуждению, в конце дня - создать комфортную атмосферу для чтения и отдыха, перед сном - постепенно угасать, помогая расслабиться.Если пользователь находится в длительном отъезде, он может сделать так, чтобы "умные" лампы включались по вечерам сами в разное время, имитируя присутствие хозяев. Автоматически зажечь лампы также сможет датчик Philips Motion Sensor, если зарегистрирует какое-либо движение.Систему фоновой подсветки Philips Hue Play можно подключить к телевизору с помощью ноутбука, и освещение будет меняться автоматически, в зависимости от происходящего на экране.Настраивать подсветку можно с помощью блока управления, мобильного приложения или путем обращения к голосовому помощнику. Philips Hue совместимы с Apple Siri на айфонах и "Алисой" на смарт-колонках "Яндекса".В России экосистема Philips Hue будет представлена стартовым набором с тремя лампами для цветного освещения (Philips Hue Color Ambiance Starter kit E27), светодиодной лентой (Philips Hue light strip), а также двумя светильниками (Philips Hue Play и Philips Hue Go). Осенью появятся два новых светильника (Philips Hue Bloom и Philips Hue Iris) и комплект для классического освещения (Philips Hue White Starter kit).Приобрести светотехнику можно будет в розничных магазинах и в онлайне. Цены уточнят позднее.