Почти 90 тысяч жителей Самарской области вышли на работу. В регионе частично запущено производство 82 предприятий, сообщили сегодня в Министерстве труда и занятости области.

Почти 90 тысяч жителей Самарской области вышли на работу. В регионе частично запущено производство 82 предприятий, сообщили сегодня в Министерстве труда и занятости области.Все открывшиеся промпроизводства предварительно были обработаны, после чего получили заключение медико-санитарных служб. Так, например, на заводе "Электрощит" производственный режим организовали с исключением близкого контакта рабочих и не допуска на конвейер даже с малейшим подозрением на простудные заболевания.Ранее "Вести Самара" сообщали, что АвтоВАЗ с понедельника возобновит деятельность отдельных подразделений, а в ближайшие дни надеется вновь наладить выпуск машин. На заводе прошла полная дезинфекция всех помещений, на площадках была нанесена специальная разметка для соблюдения сотрудниками дистанции.Напомним, на прошлой неделе в Самаре на базе спидцентра открыли новую лабораторию определения COVID-19.Как стало известно, карантин для всех учащихся Самарской области решено продлить, так что все студенты и школьники 6 апреля останутся дома. Учебный процесс будет организован в дистанционной форме, уточнил министр образования и науки региона Виктор Акопьян. Дистанционное обучение длится с 17 марта, и пока нет предпосылок для изменения ситуации.