Ее реализация проходит в рамках указа Президента и Стратегии безопасности дорожного движения.

В области стартует федеральная программа для родителей «Детство без опасности». Ее реализация проходит в рамках указа Президента и "Стратегии безопасности дорожного движения". Причиной стал детский травматизм и гибель детей на дорогах. Сегодня по этому поводу состоялся круглый стол в Союзе журналистов области.Александр Новиков, начальник УГИБДД УМВД по Владимирской области: «Мероприятие очень важное. Оно долгожданное почему? Потому что так сложилось, что мы знаем, как работать с водителями, мы знаем, как работать с пешеходами, мы знаем, как работать с взрослыми так сказать с детьми и подростками, но сегмент детей, которые рождаются и которые в принципе определенное время находятся рядом с родителями, которые их воспитывают , которые их учат. Вот эта часть у нас осталась без какого либо внимания».Теперь на базе перинатального центра во Владимире родильных домах области будут организованы тренинги для молодых родителей в рамках Школы материнства. Где будут учить не только как кормить и пеленать ребенка, но и как правильной транспортировке ребенка из родильного дома. Мамы и папы должны знать, что без специальной перевозки это невозможно. А также расскажут, из чего складывается безопасная транспортировка малыша. Это и пройденный техосмотр, и соблюдение правил дорожного движения, и кресла для детей, на которых советует не экономить, а покупать правильные и устанавливать их тоже правильно. Перед установкой нужно отключить подушки безопасности на автомобиле.Стоит добавить, федеральный проект "Детство без опасности" уже реализован в 85 субъектах. В этом году он будет реализован еще в 100 городах России. На эти цели области передан сертификат.Елена Беллис, представитель экспертного совета Центра "Движение без опасности": «До 21 года он должен уже реализовываться в 100 перинатальных центрах в 85 регионах нашей страны и, я надеюсь, что уже дальше сарафанному радио, поддержке ГИБДД, поддержке Министерства образования, Министерства здравоохранения, Уполномоченных по правам ребенка мы сможем распространить эту информацию максимально широко и достучаться ну если не до 100 процентов, то до большинства родителей нашей страны».Вера Куликова