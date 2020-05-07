Новая работа художника Бэнкси появилась в больнице английского города Саутгемптон.

Новая работа художника Бэнкси появилась в больнице английского города Саутгемптон.Как передает британская телекомпания Би-би-си, автор изобразил мальчика в комбинезоне, который выбросил фигурки Спайдермена и Бэтмена и теперь играет с медсестрой Национальной службы здравоохранения, на лице которой медицинская маска, на спине — накидка, на фартуке — красный крест, а сама она как будто летит по воздуху в позе Супермена.Художник оставил врачам послание Художник оставил врачам послание: "Спасибо за то, что вы делаете. Надеюсь, картина поможет сделать это место ярче, хоть она и черно-белая".Рисунок пробудет в госпитале до осени, после чего ее продадут с аукциона, выручка от продажи пойдет Национальной службе здравоохранения.По состоянию на 6 мая, в Британии более 201 тысячи заболевших, более 30 тысяч скончались от COVID-19.