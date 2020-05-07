8 мая в 00:30 на телеканале Россия 1 состоится премьера документального фильма Великая неизвестная война. Журналист Андрей Медведев расскажет, кто и для чего привел Адольф Гитлера к власти, кто его финансировал, кто зарабатывал на войне.

8 мая в 00:30 на телеканале "Россия 1" состоится премьера документального фильма "Великая неизвестная война".Журналист Андрей Медведев расскажет, кто и для чего привел Адольф Гитлера к власти, кто его финансировал, кто зарабатывал на войне. Кому так была нужна в Европе фашистская Германия — агрессивная, милитаризированная, антибольшевистская и антирусская. В фильме будут даны доказательства того, что без помощи иностранных государств Гитлер не смог бы развязать войну.Чем была бы Германия без кредитов от США? Сколько в нее инвестировали самые крупные американские компании — General Motors, Standart Oil of New Jersey и другие? Что планировали политики Запада и почему так долго не открывали Второй фронт?Также в фильме будет проведен анализ дипломатической подготовки к войне, без которого невозможно понять, что нападение на Советский Союз 22 июня 1941 года было итогом долгого геополитического процесса.Самая выгодная война ХХ века. Война, в которой союзники были опаснее врагов. Это рассказ о том, с чем на самом деле столкнулся Советский Союз, и о том, какой страшной ценой мы победили в войне, в которой не должны были победить.